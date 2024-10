Ilgiorno.it - San Genesio ed Uniti, ladri in azione: villetta messa a soqquadro

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) San(Pavia), 9 ottobre 2024 – Non solo gli esercizi commerciali del centro storico di Pavia subiscono spaccate, anche le abitazioni. E’ accaduto ieri pomeriggio in una casa indipendente di via Monte Cervino, una zona residenziale di San. I soliti ignoti sono arrivati nella via dove sorgono diverse villette e, per poter agire indisturbati, si sono spostati sul retro di una di queste abitazioni dove al momento non si trovava in casa nessuno. Dopo aver spaccato una finestra posta sul lato posteriore, sono entrati e hanno messo al’intera abit. Non hanno trovato oggetti preziosi da rubare, ma c’erano 500 euro in contanti che hanno portato via.