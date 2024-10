Ilrestodelcarlino.it - Sacmi inaugura a Terlizzi. Nuova sede per Pack Sud

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Taglio del nastro per ladiSud (gruppo) a, in provincia di Bari. L’zione si è tenuta nei giorni scorsi alla presenza dei vertici diSud e di quella dell’azienda imolese, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali. Fondata nel 2003,Sud dal 2020 è parte del gruppo. Inquadrata all’interno del comparto ‘aging & Chocolate’,Sud ha portato in dote aun importante know-how tecnologico, completando la gamma di offerta nel confezionamento. Allo stesso tempo, l’ingresso nella famigliaha significato perSud l’inizio di unafase di espansione sui mercati internazionali, grazie alle sinergie con la capogruppo e alla rete globale di sedi e filiali del gruppo imolese.