Rosato (Azione): In piano strutturale di bilancio non si affronta la crescita (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 9 ottobre 2024 L'intervista del deputato di Azione in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Rosato (Azione): In piano strutturale di bilancio non si affronta la crescita Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 9 ottobre 2024 L'intervista del deputato diin piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

