Romadailynews.it - ROOM 26 – Jessie Diamond e Tita Lau ospiti all’Eur, il divertimento è donna

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Venerdì 11 e sabato 12 ottobre 2024, ore 23.0026 – Piazza Guglielmo Marconi, 31 – Roma (EUR)26 presentaLAUDEL WEEKENDLINE UP Venerdì 11 ottobre ? Guest JESSY– Resident FABIO ANGELI – MATTIA OLIVI Sabato 12 ottobre ? GuestLAU – Resident MIKI STENTELLA Il mese di ottobre entra nel vivo e le console del26 si accendono, con gliinternazionali protagonisti del weekend nel club dell’Eur che per l’occasione si tinge di rosa. Sono due infatti le donne che illumineranno gli altari della nightlife a Piazza Gugliemo Marconi:Lau. Perchè il! Si parte venerdì 11 ottobre conattesa dai resident Fabio Angeli e Mattia Olivi, per una notte dedicata ai grandi successi degli anni ’90 ed alla musica commerciale.