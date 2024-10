Ripam, via al bando per 2.200 neolaureati: nuovi talenti dare slancio al Sud (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al via il bando del concorso Ripam per l’assunzione di 2.200 nuovi funzionari, nelle amministrazioni territoriali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e presso il dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, organizzato dal dipartimento della Funzione Pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud. L’iniziativa del governo – sostenuta dalla Commissione europea e finanziata con risorse europee e nazionali attraverso il Programma nazionale capacità per la coesione 2021-2027, ricorda Palazzo Chigi in una lunga nota – prevede contratti a tempo indeterminato, per personale aggiuntivo rispetto alla dotazione degli enti destinatari. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al via ildel concorsoper l’assunzione di 2.200funzionari, nelle amministrazioni territoriali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e presso il dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, organizzato dal dipartimento della Funzione Pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud. L’iniziativa del governo – sostenuta dalla Commissione europea e finanziata con risorse europee e nazionali attraverso il Programma nazionale capacità per la coesione 2021-2027, ricorda Palazzo Chigi in una lunga nota – prevede contratti a tempo indeterminato, per personale aggiuntivo rispetto alla dotazione degli enti destinatari.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via bando Ripam per l’assunzione di 2.200 nuovi funzionari - Tempo di lettura: < 1 minutoPrende il via oggi il bando del concorso Ripam per l’assunzione di 2. . 200 nuovi funzionari, nelle amministrazioni territoriali di Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, indetto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ... (Anteprima24.it)

Aeroporto Sanzio - bando per Roma e Milano : ci siamo - ecco i nuovi orari. Ma nella bozza d'intesa sabato e domenica non ci sono voli (Acquaroli al lavoro) - ANCONA L?ultimo miglio è sempre il più lungo del percorso. E l?iter per il new deal dei voli di continuità territoriale non fa eccezione. La gestazione del nuovo... (Corriereadriatico.it)

Aeroporto Sanzio - bando per Roma e Milano : ci siamo - ecco i nuovi orari. Ma nella bozza d'intesa sabato e domenica non ci sono voli (Acquaroli al lavoro) - ANCONA L?ultimo miglio è sempre il più lungo del percorso. E l?iter per il new deal dei voli di continuità territoriale non fa eccezione. La gestazione del nuovo... (Corriereadriatico.it)