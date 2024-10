Richard Gere innamorato, Harrison Ford scanzonato: i divi in coppia sul red carpet (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Red carpet di coppia per due divi del cinema, Richard Gere e Harrison Ford. L’attore di Pretty Woman, 75 anni, ha portato sul tappeto verde dello Zurich Film Festival in Svizzera sua moglie Alejandra 41 anni, per la proiezione del film Wisdom Of Happiness. Gere, che è produttore esecutivo della pellicola, sembrava innamorato più che mai: eccolo mentre coccola la moglie e la abbraccia a favor di fotografi. GUARDA LE FOTO Richard Gere, bello e impossibile: le foto Richard Gere e Harrison Ford in love sul red carpet Per Harrison Ford, 82 anni, più che il romanticismo è la goliardia a farla da padrone alla première della seconda stagione della serie Shrinking, a Los Angeles. Amica.it - Richard Gere innamorato, Harrison Ford scanzonato: i divi in coppia sul red carpet Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Reddiper duedel cinema,. L’attore di Pretty Woman, 75 anni, ha portato sul tappeto verde dello Zurich Film Festival in Svizzera sua moglie Alejandra 41 anni, per la proiezione del film Wisdom Of Happiness., che è produttore esecutivo della pellicola, sembravapiù che mai: eccolo mentre coccola la moglie e la abbraccia a favor di fotografi. GUARDA LE FOTO, bello e impossibile: le fotoin love sul redPer, 82 anni, più che il romanticismo è la goliardia a farla da padrone alla première della seconda stagione della serie Shrinking, a Los Angeles.

