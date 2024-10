Ilrestodelcarlino.it - Restauro fotografie e pellicole a Bologna: ecco il nuovo centro Renato Zangheri

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 - Da ex parcheggio abbandonato per anni al degrado adi eccellenza per ile la conservazione del patrimonio cinematografico e fotografico. Procedono i lavori - seppur non così rapidamente - che daranno luce alin via del Giuriolo, tra via dell’Arcoveggio e via di Corticella, una zona destinata a trasformarsi profondamente nei prossimi anni (vedasi la linea verde del tram). I lavori - annunciati giĂ nel 2019 dall’allora sindaco Virginio Merola - dovrebbero concludersi entro un paio d’anni, all’incirca a giugno del 2026. Nella nuova struttura all’avanguardia della Cineteca arriveranno tre milioni die circa 80Âda conservare in speciali celle antincendio e vasche frigo, in aree dove l’ossigeno è regolato soltanto al 14%, per non permettere il divampare di incendi.