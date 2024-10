Ilnapolista.it - Poyet: «Con le regole di oggi, metà dei calciatori degli anni 90 sarebbe in prigione»

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gus, uruguaiano, era l’uomo di garra quando giocava nel Chelsea di Zola. Ed è stato un tecnico di garra fino alla nazionale greca. In una bella intervista al Times racconta un po’ di aneddoti da calcio inglese, ma soprattutto parla di come il calcio sia cambiato, si sia ammorbidito. E ribadisce: il migliore di tutti era Gianfranco. Gianfranco Zola. “Al 100 percento. La mia definizione di Gianfranco è semplice: ero un giocatore migliore quando giocava con me. Qualunque sia il tuo livello, giocare con Gianfranco ti renderà migliore. Un genio. Aveva tutto. Tecnica, distribuzione, posizionamento. Ogni giorno in allenamento faceva qualcosa, un passaggio, un movimento, una mossa, e tutti dicevamo: grazie mille. Ora torniamo a casa felici. Hai reso bella la nostra giornata”.ricorda il suo avvicinamento all’Inghilterra alcolica: “Ero scioccato.