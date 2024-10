“Né Lorenzo, né Javier, voglio lui”. Grande Fratello, Shaila Gatta ha deciso. Spunta il nome (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Né Lorenzo, né Javier, voglio lui”. Grande Fratello, Shaila Gatta ha deciso. Nelle ultime ore e soprattutto dopo la puntata, l’ex velina ha avuto modo di ragionare su quello che realmente vorrebbe ed è emerso un fatto choc: la Gatta non è interessata né a Lorenzo, né Javier, ma ha il desiderio di stare con un un altro uomo. Ecco di chi stiamo parlando. Da quando Lorenzo Spolverato ha attirato le attenzioni di Helena Prestess, allora Shaila ha deciso e detto: “Ho fatto la mia scelta, voglio conoscere meglio Javier“. >> “Oddio, guardate bene”. Grande Fratello, Shaila e Tommaso sul divano ed ecco cosa succede La cosa è durata neanche qualche giorno, poi l’ex velina ha sentenziato: “Non mi piace! Come ne esco? Non è scattato nulla, non prende iniziativa è moscio”. Ora sembra evidente, a sentirla parlare almeno, che questo ragazzo che vorrebbe non è nella casa. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Né, nélui”.ha. Nelle ultime ore e soprattutto dopo la puntata, l’ex velina ha avuto modo di ragionare su quello che realmente vorrebbe ed è emerso un fatto choc: lanon è interessata né a, né, ma ha il desiderio di stare con un un altro uomo. Ecco di chi stiamo parlando. Da quandoSpolverato ha attirato le attenzioni di Helena Prestess, allorahae detto: “Ho fatto la mia scelta,conoscere meglio“. >> “Oddio, guardate bene”.e Tommaso sul divano ed ecco cosa succede La cosa è durata neanche qualche giorno, poi l’ex velina ha sentenziato: “Non mi piace! Come ne esco? Non è scattato nulla, non prende iniziativa è moscio”. Ora sembra evidente, a sentirla parlare almeno, che questo ragazzo che vorrebbe non è nella casa.

