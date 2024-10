Nato, gli F-35 atterrano a Decimomannu (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da sede di addestramento a base operativa. L’aeroporto militare di Decimomannu diventa uno snodo di possibili guerre future. Lo ha deciso il dicastero della Difesa. Il ministro Guido Crosetto ha Nato, gli F-35 atterrano a Decimomannu il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Nato, gli F-35 atterrano a Decimomannu Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da sede di addestramento a base operativa. L’aeroporto militare didiventa uno snodo di possibili guerre future. Lo ha deciso il dicastero della Difesa. Il ministro Guido Crosetto ha, gli F-35il manifesto.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nato, gli F-35 atterrano a Decimomannu - Sardegna (Italia) L'aeroporto militare a 30 km da cagliari "promosso" a base operativa. Crosetto: «Per il mutato scenario geopolitico è previsto l’acquisto di 15 nuovi caccia». Di Costantino Cossu ... (ilmanifesto.it)

Alessandro Cambuca ucciso dopo la festa da sei coltellate, una al collo e cinque al torace - Cinque coltellate al torace e una al collo. E' morto così Alessandro Cambuca, il 27enne ucciso domenica mattina ad Assemini dal 24enne Fabio Concas, in carcere a Uta con l'accusa di omicidio: lo ha st ... (informazione.it)

Alessandro Cambuca ucciso dall'amico: ha fatto il suo nome prima di morire. La compagna: «Non conoscerà il bimbo che porto in grembo» - «Mi hanno ucciso Alessandro, non potrà conoscere il suo bimbo che porto in grembo». Parla così Azzurra Maccioni, 23 anni, compagna di Alessandro Cambuca, 27 anni ... (leggo.it)