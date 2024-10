Napoli, omicidio a Materdei: litiga con l’amico e lo uccide a coltellate (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un 59enne napoletano è stato arrestato per l'omicidio di un 48enne, ucciso in un'abitazione del rione Materdei; sarebbe avvenuto durante un litigio. Fanpage.it - Napoli, omicidio a Materdei: litiga con l’amico e lo uccide a coltellate Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un 59enne napoletano è stato arrestato per l'di un 48enne, ucciso in un'abitazione del rione; sarebbe avvenuto durante un litigio.

