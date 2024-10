Unlimitednews.it - Musumeci “La Protezione civile non si può delegare alle regioni”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “La premessa è che sono un autonomista convinto. Però non posso esserlo su una materia come la. Non posso esserlo perchè è un tema che riguarda la sicurezza nazionale”. Così il ministro per lae le Politiche del mare, Nello, in una intervista a la Repubblica. “Laè già materia concorrente, quindi è già gestita da Stato e. E quindi cos’altro dobbiamo?”, osserva il ministro. I governatori chiedono di poter stabilire loro lo stato di emergenza, in modo da avere carta bianca anche su modi e tempi dei ristori. “Penso che sia già stato delegato quello che andrebbe delegato. Se poi loro chiedono che siano lea scegliere chi nominare come commissario ad hoc per una singola emergenza, sono anche d’accordo, non ho problemi. Ma per il resto, francamente: no.