Maltempo, in arrivo una seconda forte perturbazione: sono i resti dell'uragano Kirk (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo la giornata di ieri 8 ottobre che con rovesci abbondanti ha messo a dura prova il territorio Comasco e della Lombardia, oggi la mattinata sarà quasi priva di pioggia ma il Maltempo non sarà finito qui. Dall'Atlantico arriveranno a grandi passi i resti dell'ex uragano Kirk, che entro fine Quicomo.it - Maltempo, in arrivo una seconda forte perturbazione: sono i resti dell'uragano Kirk Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo la giornata di ieri 8 ottobre che con rovesci abbondanti ha messo a dura prova il territorio Comasco ea Lombardia, oggi la mattinata sarà quasi priva di pioggia ma ilnon sarà finito qui. Dall'Atlantico arriveranno a grandi passi i'ex, che entro fine

Inizia una terribile settimana di maltempo : la provincia di Como sarà la più colpita - Dopo un week-end segnato dal bel tempo comincia una nuova settimana caratterizzata da perturbazioni atlantiche investirà il territorio comasco con una serie di episodi di maltempo. Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo, prevede che, a partire da domenica, il tempo andrà peggiorando con un... (Quicomo.it)

Maltempo Emilia Romagna - il fiume Lamone rompe argine a Traversara - falla nello stesso punto dell'alluvione del 19 settembre - VIDEO - L'accaduto è da rincondurre alle piogge intense che si sono abbattute sull'Emilia Romagna nella giornata di ieri. A Traversara, in provincia di Ravenna, durante la notte si è aperta una falla lungo l'argine del fiume Lamone. La falla lungo l'argine si è aperta nello stesso punto di quella ... (Ilgiornaleditalia.it)

Maltempo in Emilia Romagna - fiume Lamone rompe argine a Traversara - Evacuate in via precauzionale anche le frazioni di Borghetto Traversara e Boncellino, per un totale di circa 850 persone coinvolte. Con il ritorno del bel tempo, cessa anche l'allerta in Emilia-Romagna. Nella notte il fiume Lamone ha aperto una falla a Traversara, frazione di Bagnacavallo, nello ... (Tg24.sky.it)