Lo sponsor chiede al team Gresini di licenziare Gonzalez dopo il GP Giappone: ha indossato l’hachimaki (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Incidente diplomatico per il pilota del team Gresini Manu Gonzalez dopo la vittoria della gara della Moto2 del GP del Giappone: lo sponsor cinese QJMotor ha chiesto il licenziamento dello spagnolo per aver indossato la tradizionale fascia Giapponese urtando la sensibilità del popolo cinese. Fanpage.it - Lo sponsor chiede al team Gresini di licenziare Gonzalez dopo il GP Giappone: ha indossato l’hachimaki Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Incidente diplomatico per il pilota delManula vittoria della gara della Moto2 del GP del: locinese QJMotor ha chiesto il licenziamento dello spagnolo per averla tradizionale fasciase urtando la sensibilità del popolo cinese.

