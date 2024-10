Libano, base Unifil a Maroun al Ras accerchiata da veicoli militari Idf, caschi blu costretti a rifugiarsi nei bunker e indossare protezioni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In Libano, la base della missione delle Nazioni Unite Unifil a Maroun al Ras, è stata accerchiata da veicoli militari Idf impegnati negli scontri con i miliziani del movimento islamista Hezbollah e i caschi blu presenti sono stati costretti a rifugiarsi nei bunker e ad indossare protezioni. Gli scon Ilgiornaleditalia.it - Libano, base Unifil a Maroun al Ras accerchiata da veicoli militari Idf, caschi blu costretti a rifugiarsi nei bunker e indossare protezioni Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In, ladella missione delle Nazioni Uniteal Ras, è statadaIdf impegnati negli scontri con i miliziani del movimento islamista Hezbollah e iblu presenti sono statineie ad. Gli scon

