“La Chiesa capisca la tragedia degli ebrei”. Intervista al cardinale Marc Ouellet (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Due giorni fa ricorreva il primo anniversario della strage compiuta da Hamas Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - “La Chiesa capisca la tragedia degli ebrei”. Intervista al cardinale Marc Ouellet Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Due giorni fa ricorreva il primo anniversario della strage compiuta da Hamas Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

“La Chiesa capisca la tragedia degli ebrei”. Intervista al cardinale Marc Ouellet - Il dialogo interreligioso e il Sinodo in corso, la crisi della teologia e la secolarizzazione. Parla il prefetto emerito del Dicastero per i Vescovi ... (ilfoglio.it)

Un momento dell'incontro di papa Francesco nel Collège Saint-Michel di Bruxelles con i confratelli gesuiti - Civiltà Cattolica - La Civiltà Cattolica” pubblica il colloquio integrale di Francesco con 150 confratelli gesuiti Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi nel Collège Saint-Michel di Bruxelles. E ricorda: «La Chiesa è donna» ... (avvenire.it)

Nomine Rai, stallo su presidenza e spaccatura in Vigilanza: niente accordo su data del voto - Al momento mancherebbero i numeri per Simona Agnes, la maggioranza temporeggia. Pd: "Fatto gravissimo". Floridia: "Al voto entro venerdì" Non si sblocca lo stallo sulla nuova presidenza della Rai. Nel ... (adnkronos.com)