FIFA – Kvaratskhelia: "Il mio sogno? Il Mondiale con la Georgia e vincere la Champions con il mio club" L'attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha

Kvaratskhelia allo scoperto : “Ho un grande sogno per il futuro” - il georgiano fa scatenare i tifosi - Vincere il trofeo più importante del calcio per club è il sogno di ogni calciatore, e partecipare alla Coppa del Mondo è ciò che ogni georgiano sogna. Nel corso dell’intervista in questione (QUI per l’integrale), l’attaccante del club del presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di futuro, svelando quello che è il grande sogno per il suo futuro. (Spazionapoli.it)