In casa 300 prodotti elettronici di provenienza illecita 30enne nei guai

SENNA LODIGIANA (Lodi) La finanza bussa alla porta di un appartamento e scopre 40mila euro di articoli elettronici frutto di ricettazione. Grossi guai per un romeno di 30 anni, incensurato e residente a Senna Lodigiana. Ieri la guardia di finanza ha reso noto che, dopo una perquisizione al domicilio dell'uomo, sono stati scoperti e sequestrati 300 articoli elettronici, per un valore totale di 40mila euro. Articoli che, per gli inquirenti, sarebbero oggetto di illeciti. È l'esito di una minuziosa indagine di polizia giudiziaria su un soggetto che aveva destato dubbi. L'uomo era fortemente sospettato di essere un ricettatore e il controllo ha dato buoni frutti. All'interno dell'appartamento, i militari hanno infatti scoperto, ancora imballati e perfettamente integri, molti articoli elettronici: smartphones, stampanti, tablet, videogiochi, monopattini elettrici ed elettrodomestici.

