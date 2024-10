Il figlio di Isabella Rossellini si è sposato nella fattoria materna (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Mio figlio Roberto e Kirsten si sono appena sposati nella nostra amata Mama Farm», ha scritto l'attrice su Instagram, postando due foto dei novelli sposi Vanityfair.it - Il figlio di Isabella Rossellini si è sposato nella fattoria materna Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «MioRoberto e Kirsten si sono appena sposatinostra amata Mama Farm», ha scritto l'attrice su Instagram, postando due foto dei novelli sposi

Madre e figlio trovati morti nel giardino : la scoperta choc di un passante - tragedia nella tragedia - Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava facendo dei lavori nel giardino: aveva da poco finito di scavare un fosso per sistemare una tubatura che si era rotta quando probabilmente si è sentito male ed è caduto nella buca, dove sarebbe morto. Non vedendo rientrare il figlio in casa, l'anziana madre è uscita nel giardino dove avrebbe trovato il corpo senza vita del figlio e si sarebbe sentita ... (Liberoquotidiano.it)

Eminem diventerà nonno : la figlia Hailie Jade aspetta il primo figlio e lui ha scritto una canzone «per aiutarti nella vita quando non ci sarò più» - La notizia è stata diffusa tramite il video del suo ultimo singolo, Temporary, dedicato proprio alla figlia Hailie Jade, in attesa di un bambino o una bambina dopo il matrimonio con Evan McClintock. (Vanityfair.it)

Uno scarafaggio nella frittata : orrore sul volo dell’Air India. “Mio figlio si è intossicato” - com/1Eyc3wt3Xw— Suyesha Savant (@suyeshasavant) September 28, 2024 La madre, che lavora come giornalista in India, ha anche condiviso un video registrato sull’aereo in cui parlava della sporcizia che c’era a bordo La donna ha infine denunciato le scarse condizioni igieniche: “Anche le borse per questo posto non erano pulite e contenevano bottiglie della spazzatura, e quando ho avvisato il ... (Thesocialpost.it)