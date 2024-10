Il caso sbarca anche in Regione: "Va bene promuovere la città ma non a spese del territorio" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I lecci tagliati per le riprese del film a Portonovo stanno diventando un vero e proprio caso. Una reazione a catena che coinvolge la politica, a partire dal vicepresidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, Maurizio Mangialardi: "Il sindaco Silvetti sbaglia: la promozione dell’immagine della città va sicuramente bene, ma non può e non deve essere anteposta alla tutela del territorio scrive il consigliere del Partito Democratico . Anzi, le due cose non possono essere neppure messe sullo stesso piano. Lo so per esperienza, perché durante i miei dieci anni da sindaco a Senigallia, la Spiaggia di Velluto è stata più volte palcoscenico di importanti produzioni cinematografiche; tuttavia, mai è stato permesso che l’allestimento di un set comportasse l’alterazione permanente o addirittura il danneggiamento del patrimonio paesaggistico o culturale. Ilrestodelcarlino.it - Il caso sbarca anche in Regione: "Va bene promuovere la città ma non a spese del territorio" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I lecci tagliati per le riprese del film a Portonovo stanno diventando un vero e proprio. Una reazione a catena che coinvolge la politica, a partire dal vicepresidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, Maurizio Mangialardi: "Il sindaco Silvetti sbaglia: la promozione dell’immagine dellava sicuramente, ma non può e non deve essere anteposta alla tutela delscrive il consigliere del Partito Democratico . Anzi, le due cose non possono essere neppure messe sullo stesso piano. Lo so per esperienza, perché durante i miei dieci anni da sindaco a Senigallia, la Spiaggia di Velluto è stata più volte palcoscenico di importanti produzioni cinematografiche; tuttavia, mai è stato permesso che l’allestimento di un set comportasse l’alterazione permanente o addirittura il danneggiamento del patrimonio paesaggistico o culturale.

Il caso della ragazza di 23 anni direttrice di un ufficio postale : “Il lavoro c’è - eccome. Non fate lavoretti a caso - tanto per sbarcare il lunario” - Non fate lavoretti a caso, tanto per sbarcare il lunario” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Il caso della ragazza di 23 anni direttrice di un ufficio postale: “Il lavoro c’è, eccome. "Il lavoro c'è, eccome. . Bisogna solo avere la forza di inseguire i propri ... (Orizzontescuola.it)

La Madonna della Consolazione e il caso Fedez - sbarcano su Rai1 a La vita in diretta - La nostra festa per la Madonna della Consolazione grazie o a causa del “caso Fedez” sbarca a La vita in diretta. Il programma pomeridiano condotto dal giornalista lametino Alberto Matano. Intervistato ai microfoni del programma di Rai1, Don Giovanni Gattuso, il primo a sollevare perplessità... (Reggiotoday.it)

Riesumare i corpi per la verità sul Mostro di Firenze : il caso sbarca in Parlamento - . Dinanzi a una possibile notitia criminis la Procura di Firenze deve agire, peraltro avendo anche l'autorizzazione dei familiari di questi due poveri ragazzi, uccisi brutalmente». L'iniziativa è del vicepresidente del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi: «Ho presentato ... (Iltempo.it)