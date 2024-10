I Subsonica annunciano un tour nei club in partenza a febbraio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo un’estate trascorsa sui palchi dei festival italiani con La Bolla tour, i Subsonica annunciano Subsonica club tour 2025, la tournée che li vedrà esibirsi nelle principali città europee, per poi proseguire con nuove tappe in Italia. Da febbraio 2025 la band torna in concerto e riparte dall’Europa per riabbracciare anche il pubblico estero: Subsonica club tour 2025 parte il 9 febbraio dallo O2 Forum Kentish Town di Londra (UK) per poi proseguire il 10 febbraio al Melkweg di Amsterdam (Paesi Bassi), il 12 febbraio al VK di Bruxelles (Belgio), il 16 febbraio alla Sala But di Madrid (Spagna), il 18 febbraio alla Sala Apolo di Barcellona (Spagna). Anteprima24.it - I Subsonica annunciano un tour nei club in partenza a febbraio Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo un’estate trascorsa sui palchi dei festival italiani con La Bolla, i2025, lanée che li vedrà esibirsi nelle principali città europee, per poi proseguire con nuove tappe in Italia. Da2025 la band torna in concerto e riparte dall’Europa per riabbracciare anche il pubblico estero:2025 parte il 9dallo O2 Forum Kentish Town di Londra (UK) per poi proseguire il 10al Melkweg di Amsterdam (Paesi Bassi), il 12al VK di Bruxelles (Belgio), il 16alla Sala But di Madrid (Spagna), il 18alla Sala Apolo di Barcellona (Spagna).

L'album, il decimo in studio, è composto da undici canzoni – scritte nell'arco del 2023 – che hanno assorbito molta realtà nei suoni, nei ritmi e nelle parole. "Il club è il luogo dove tutto quello che ci riguarda è nato" raccontano i Subsonica "In quegli anni, oltretutto, negli stessi club, potevi ballarci la jungle, i ritmi uk spezzati, la cassa dritta, ma anche assistere ad un ..."