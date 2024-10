Ilfattoquotidiano.it - “Ho lasciato il mio lavoro in banca per spogliarmi. I miei genitori non lo sanno e mi rinnegherebbero, ma guadagno di più”: il tormento della dottoressa Mercy Li

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ha studiato Economia e Giurisprudenza all’Università di Londra e si è aggiudicata anche un dottorato di ricerca. Poi è stata assunta come responsabile delle pubbliche relazioni in unaprestigiosasua città natale, Singapore. Ma a 33 anni laLi ha deciso di cambiare drasticamente vita e anche di guadagnare di più. Un rappresentante di una agenzie di modelle ha notatoLi mentre faceva acquisti in una boutique di lingerie. Quindi è stata ingaggiata e le sue curve e il décolleté prosperoso le hanno spalancato le porte del mondo glamour e sexy. Nessun ripensamento per il vecchio impiego: “Non mi manca affatto il miodalle 9 alle 5 in. – ha detto al Daily Star – Come moglamour, mi piace il modo in cui gli uomini di guardano. È come se mi stessero quasi spogliando con il loro sguardo.