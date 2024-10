Grazie al tailleur grigio con gonna longuette, nuova uniforme di stagione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La signorina Rottenmeier è tornata, ma con un’allure decisamente meno fané e molto modaiola. Merito del tailleur con gonna grigio dallo stile austero, che è già l’uniforme femminile di tendenza per la moda Autunno Inverno 2024-2025. Saint Laurent PE 2025, torna il tuxedo: la collezione che omaggia e rinnova lo stile Yves X Una vera e propria grisaglia che dona severità, rigore e inflessibilità a chi l’indossa. Iodonna.it - Grazie al tailleur grigio con gonna longuette, nuova uniforme di stagione Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La signorina Rottenmeier è tornata, ma con un’allure decisamente meno fané e molto modaiola. Merito delcondallo stile austero, che è già l’femminile di tendenza per la moda Autunno Inverno 2024-2025. Saint Laurent PE 2025, torna il tuxedo: la collezione che omaggia e rinnova lo stile Yves X Una vera e propria grisaglia che dona severità, rigore e inflessibilità a chi l’indossa.

