361magazine.com - Grande Fratello, Shaila dimentica Lorenzo e Javier: l’ultima mossa

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)Gatta: la ballerina in Casa parla di un altro uomo. Ecco cosa è emersoGatta nella scorsa puntata andata in onda lunedì in prima serata è stata al centro di diversi confronti e scontri. La giovane ballerina infatti, ha stroncato il rapporto sia conche consubito dopo la puntata.nella Casa confrontandosi con alcuni inquilini ha rivelato di essersi avvicinata adopo essere rimasta incuriosita dal suo modo di fare. Mentre in merito a, la ballerina nelle ultime ore ha dichiarato: “Lui ha qualcosa che mi coinvolge, ma non ha carattere” e poi con dispiacere aggiunge: “L’ho idealizzato per qualcosa che non è. Non mi piace più”.