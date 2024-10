Giuli presenta le linee guida del ministero ma il discorso è incomprensibile: “Una supercazzola assurda” (VIDEO) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “La conoscenza è il proprio tempo appreso con il pensiero. Chi si appresta a immaginare un orientamento per l’azione culturale e nazionale non può che muovere dal prendere le misure di un mondo entrato nella dimensione compiuta della tecnica e delle sue accelerazioni”. Comincia così l’intervento di Alessandro Giuli nell’audizione alle commissioni Cultura di Camera e Senato. Una lunga e articolata esposizione delle linee guida del ministero della Cultura che ha ereditato dal dimissionario Gennaro SanGiuliano, l’ex ministro travolto dal caso Boccia. Il contenuto scritto e letto da Giuli sta scatenando ironie e polemiche, oltre che nell’ambiente politico e culturale, anche sui social. “Vero è che ci aveva anticipato che l’introduzione sarebbe stata un po’ teoretica, ma un certo punto ci si poteva aspettare un ‘come fosse antani’ o ‘con scappellamento a destra’. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “La conoscenza è il proprio tempo appreso con il pensiero. Chi si appresta a immaginare un orientamento per l’azione culturale e nazionale non può che muovere dal prendere le misure di un mondo entrato nella dimensione compiuta della tecnica e delle sue accelerazioni”. Comincia così l’intervento di Alessandronell’audizione alle commissioni Cultura di Camera e Senato. Una lunga e articolata esposizione delledeldella Cultura che ha ereditato dal dimissionario Gennaro Sanano, l’ex ministro travolto dal caso Boccia. Il contenuto scritto e letto dasta scatenando ironie e polemiche, oltre che nell’ambiente politico e culturale, anche sui social. “Vero è che ci aveva anticipato che l’introduzione sarebbe stata un po’ teoretica, ma un certo punto ci si poteva aspettare un ‘come fosse antani’ o ‘con scappellamento a destra’.

