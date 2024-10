Frattesi ci prende gusto: dall’Inter all’Italia per non spezzare la continuità! (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Davide Frattesi sembra stia riuscendo a ritagliarsi il suo spazio con l’Inter. Gli impegni di Nations League con l’Italia consolidano un dato in crescita nelle ultime settimane. TRANCHE POSITIVA – Il suo utilizzo nell’Inter è stato – ed è tutt’ora – uno degli argomenti più dibattuti a partire dalla scorsa stagione. La freschezza e la bravura nel sapersi mettere in mostra, molto spesso sfruttando i pochi minuti a disposizione, ha reso Davide Frattesi l’idolo di molti tifosi nerazzurri e l’oggetto delle critiche nei riguardi di Simone Inzaghi. Nelle gerarchie consolidate dell’allenatore piacentino il centrocampista italiano è un gradino – seppur piccolo – sotto a Nicolò Barella. Proprio l’infortunio di quest’ultimo e le consuete rotazione del mister, però, nell’ultimo periodo hanno consentito a Frattesi di salire in cattedra nell’Inter. Inter-news.it - Frattesi ci prende gusto: dall’Inter all’Italia per non spezzare la continuità! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Davidesembra stia riuscendo a ritagliarsi il suo spazio con l’Inter. Gli impegni di Nations League con l’Italia consolidano un dato in crescita nelle ultime settimane. TRANCHE POSITIVA – Il suo utilizzo nell’Inter è stato – ed è tutt’ora – uno degli argomenti più dibattuti a partire dalla scorsa stagione. La freschezza e la bravura nel sapersi mettere in mostra, molto spesso sfruttando i pochi minuti a disposizione, ha reso Davidel’idolo di molti tifosi nerazzurri e l’oggetto delle critiche nei riguardi di Simone Inzaghi. Nelle gerarchie consolidate dell’allenatore piacentino il centrocampista italiano è un gradino – seppur piccolo – sotto a Nicolò Barella. Proprio l’infortunio di quest’ultimo e le consuete rotazione del mister, però, nell’ultimo periodo hanno consentito adi salire in cattedra nell’Inter.

