Frances Tiafoe si scusa: “Ho avuto un comportamento inaccettabile” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È arrivato il messaggio di scuse. Un comportamento increscioso quello tenuto da ieri da Frances Tiafoe al termine del match di sedicesimi di finale del Masters1000 di Shanghai. Il tennista americano, sconfitto dal russo Roman Safiullin, ha insultato pesantemente il giudice di sedia Jimmy Pinoargote con toni intimidatori, poco dopo la stretta di mano con il suo avversario: ‘F•ck you’, seriously ‘F•ck you man’. Uno sfogo di rabbia legato al fatto che in ben due circostanze si era trovato a sfruttare la seconda di servizio per essere andato oltre i limiti dello shot-clock. Situazioni che si sono venute a creare in circostanze decisamente importanti: sul 5-6 0-30 del set decisivo, la seconda volta sul 5-5 del tie-break del terzo, quindi tutto nel giro di un quarto d’ora. Una reazione che potrebbe costar caro a Tiafoe e vedremo quali saranno le decisioni da parte dell’ATP. Oasport.it - Frances Tiafoe si scusa: “Ho avuto un comportamento inaccettabile” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È arrivato il messaggio di scuse. Unincrescioso quello tenuto da ieri daal termine del match di sedicesimi di finale del Masters1000 di Shanghai. Il tennista americano, sconfitto dal russo Roman Safiullin, ha insultato pesantemente il giudice di sedia Jimmy Pinoargote con toni intimidatori, poco dopo la stretta di mano con il suo avversario: ‘F•ck you’, seriously ‘F•ck you man’. Uno sfogo di rabbia legato al fatto che in ben due circostanze si era trovato a sfruttare la seconda di servizio per essere andato oltre i limiti dello shot-clock. Situazioni che si sono venute a creare in circostanze decisamente importanti: sul 5-6 0-30 del set decisivo, la seconda volta sul 5-5 del tie-break del terzo, quindi tutto nel giro di un quarto d’ora. Una reazione che potrebbe costar caro ae vedremo quali saranno le decisioni da parte dell’ATP.

