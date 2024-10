FIERA DEL LAVORO FVG 25-26ottobre. 1.210 posti di lavoro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La FIERA del lavoro FVG arriva al traguardo della ventesima edizione e dà appuntamento a studenti e laureati per il 25 e 26 ottobre con 85 imprese pronte ad offrire 1.210 posti di lavoro in due giorni di colloqui. Organizzata da ALig (Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale), la FIERA del lavoro FVG è stata presentata oggi a Udine in Palazzo Antonini Maseri alla presenza di Roberto Pinton, Magnifico Rettore dell’Università di Udine, Nicola Manfren, Direttore della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia Regione Fvg e Federico Pirone, Assessore alla cultura, istruzione e università del Comune di Udine. Udine20.it - FIERA DEL LAVORO FVG 25-26ottobre. 1.210 posti di lavoro Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) LadelFVG arriva al traguardo della ventesima edizione e dà appuntamento a studenti e laureati per il 25 e 26 ottobre con 85 imprese pronte ad offrire 1.210diin due giorni di colloqui. Organizzata da ALig (Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale), ladelFVG è stata presentata oggi a Udine in Palazzo Antonini Maseri alla presenza di Roberto Pinton, Magnifico Rettore dell’Università di Udine, Nicola Manfren, Direttore della Direzione centrale, formazione, istruzione e famiglia Regione Fvg e Federico Pirone, Assessore alla cultura, istruzione e università del Comune di Udine.

Nozze porcellana per la Fiera dal lavoro Fvg che festeggia in piazza San Giacomo - La Fiera del Lavoro Fvg arriva al traguardo della ventesima edizione e dà appuntamento a studenti e laureati per il 25 e 26 ottobre, con 85 imprese pronte ad offrire 1.210 posti di lavoro in due giorni di colloqui. Chi c'era Organizzata da ALig (Associazione dei Laureati in Ingegneria... (Udinetoday.it)

"Luoghi di lavoro che promuovono salute" - stand dell'Asl alla fiera del Tarì - . . L’Asl di Caserta sarà presente con il Programma Predefinito 03 (PP03) – Luoghi di Lavoro che promuovono salute. Open! L’evento fieristico del Tarì, che rappresenta la vetrina internazionale più importante del mondo della gioielleria, diventa un’opportunità per la salute dal 4 al 7 ottobre ... (Casertanews.it)

Fiera toscana del lavoro 2024 : quasi 900 posti ricercati - Martedì 8 ottobre la conferenza di apertura della manifestazione con l’intervento introduttivo dell’assessora Nardini e la partecipazione dell’assessore all’economia Leonardo Marras. Le società e le imprese che hanno già aderito sono attive nei principali settori dell’economia toscana. Allo ... (Corrieretoscano.it)