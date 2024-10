Fabrizio Corona a processo per il falso flirt tra Giorgia Meloni e un deputato di Fdi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fabrizio Corona andrà a processo insieme al giornalista Luca Arnaù per diffamazione aggravata, per avere accostato la premier Giorgia Meloni al deputato catanese di Fratelli d'Italia Manlio Messina, scrivendo falsamente che i due avevano una relazione sentimentale sul sito Dillingernews.it Today.it - Fabrizio Corona a processo per il falso flirt tra Giorgia Meloni e un deputato di Fdi Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)andrà ainsieme al giornalista Luca Arnaù per diffamazione aggravata, per avere accostato la premieralcatanese di Fratelli d'Italia Manlio Messina, scrivendo falsamente che i due avevano una relazione sentimentale sul sito Dillingernews.it

“Notizia falsa e foto ritoccate” - Fabrizio Corona a processo per diffamazione aggravata di Meloni e di un deputato di Fdi - Tra i testimoni del processo, indicati dai pm nel decreto, c’è anche la stessa premier, parte civile. Articolo in cui si parlava di un fantomatico e inesistente “legame affettivo” tra la premier Giorgia Meloni e il deputato di FdI Manlio Messina. . La Procura di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio per diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato per un ... (Ilfattoquotidiano.it)

Fabrizio Corona a processo per diffamazione : sosteneva che Meloni avesse una relazione con l’onorevole Messina - Tra i testimoni del processo previsto per il 21 gennaio 2025 c'è anche la stessa premier Giorgia Meloni. Al centro un articolo di Dillingernews.it in cui si parlava di un fantomatico "legame affettivo" tra la Giorgia Meloni e il deputato di FdI Manlio Messina.Continua a leggere . (Fanpage.it)

