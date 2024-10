"Eri sul circuito di Monza, vero?": Deschamps, la domanda imbarazzante a Thuram diventa virale | Video (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ha rischiato la caviglia per l'intervento di Maripan, poi ha risposto presente con una tripletta, che si è rivelata decisiva nella vittoria per 3-2 contro il Torino. Quello di sabato scorso è stato un super Marcus Thuram, che si è portato il pallone a casa e si è poi diretto in Nazionale lunedì, nel ritiro francese di Clairefontaine. Ad accoglierlo, in hotel, è stato proprio il c.t. Didier Deschamps, che lo ha spiazzato con una domanda che lo ha lasciato sorpreso: "L'altro giorno eri sul circuito di Monza, vero?". "No mister" ha risposto un imbarazzato Thuram, "sabato giocavamo in casa”, non capendo a cosa si riferisse Deschamps. Che subito ha rassicurato l'attaccante; "Certo, grazie lo so comunque Ne hai segnati tre”. La domanda del commissario tecnico era relativa all'outfit che indossava Thuram nel momento nel quale si è presentato in ritiro. Un look decisamente sopra le righe. Liberoquotidiano.it - "Eri sul circuito di Monza, vero?": Deschamps, la domanda imbarazzante a Thuram diventa virale | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ha rischiato la caviglia per l'intervento di Maripan, poi ha risposto presente con una tripletta, che si è rivelata decisiva nella vittoria per 3-2 contro il Torino. Quello di sabato scorso è stato un super Marcus, che si è portato il pallone a casa e si è poi diretto in Nazionale lunedì, nel ritiro francese di Clairefontaine. Ad accoglierlo, in hotel, è stato proprio il c.t. Didier, che lo ha spiazzato con unache lo ha lasciato sorpreso: "L'altro giorno eri suldi?". "No mister" ha risposto un imbarazzato, "sabato giocavamo in casa”, non capendo a cosa si riferisse. Che subito ha rassicurato l'attaccante; "Certo, grazie lo so comunque Ne hai segnati tre”. Ladel commissario tecnico era relativa all'outfit che indossavanel momento nel quale si è presentato in ritiro. Un look decisamente sopra le righe.

