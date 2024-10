Eni-Nigeria, pm condannati: la faida tra magistrati che ha mandato in soffitta la stagione del pool (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La sentenza di Brescia dà un segnale netto alla procura di Milano: perché la giustizia non ammette personalismi, anche se si è alla guida di una inchiesta costata anni e milioni Repubblica.it - Eni-Nigeria, pm condannati: la faida tra magistrati che ha mandato in soffitta la stagione del pool Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La sentenza di Brescia dà un segnale netto alla procura di Milano: perché la giustizia non ammette personalismi, anche se si è alla guida di una inchiesta costata anni e milioni

