Csr Ipsos | Italiani convinti | più sostenibilità in 20 anni ma ancora troppe contraddizioni

Milano, 9 ott. (Adnkronos) - Dalla spinta all'uso dell'auto elettrica senza che ci sia reale chiarezza su come questa energia venga prodotta e sull'impatto ambientale complessivo dell'auto elettrica, alla troppa enfasi sulla sostenibilità, ritenuta contraddittoria in un momento di crisi economica e di aumento dei prezzi. Dalla spinta ai consumi attraverso i prezzi bassi, collegati allo sfruttamento dei lavoratori, alla tendenza al lancio di prodotti sempre innovativi anziché promuovere il riuso. Sono queste alcune delle contraddizioni più rilevanti, condivise da popolazione e aziende, emerse dalla ricerca Ipsos 'Csr 2024 – Complessità e paradossi verso un futuro sostenibile', presentata al Salone della Csr in corso a Milano.

Rockwell Automation nomina Emmanuel Guilhamon nuovo vicepresidente della sostenibilità - In quel ruolo, ha guidato sia le vendite che la strategia. Prima della collaborazione con Rockwell, Guilhamon è stato responsabile delle vendite presso Cysalys, una startup di energia rinnovabile di serie A. La sua prospettiva globale e la sua competenza lo rendono la persona giusta per proseguire in questo importante impegno e per farlo evolvere". (Liberoquotidiano.it)