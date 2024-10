Cultweb.it - Cos’è la Sindrome del personaggio principale?

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ladel, o Main Syndrome Principal (MSC), è un comportamento disfunzionale che porta chi ne soffre a deformare a tal punto la propria vita, creando unad hoc, a cui vuole somigliare. La trasforma, quindi, in una grande storia di cui è l’eroe. E per esserne eroe, amplifica ogni piccolo gesto quotidiano, ribadendolo, in particolare sui social Importante: essere i protagonisti della propria vita è lecito e sano. Il problema nasce quando, appunto, si tende a esagerare per corrispondere a una machera fasulla che si è creata. Non ha nulla a che vedere, dunque, né con l’autostima né con l’amor proprio, che sono due pilastri dell’identità umana. Semmai, la MSC è frutto di un’insicurezza cronica. Amplificata, negli ultimi anni, dalla diffusione sempre più capillare dei social.