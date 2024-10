Colombia: Petro indagato per la campagna elettorale del 2022 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) della Colombia ha aperto un'indagine e sporto denuncia contro la campagna che ha portato Gustavo Petro alla presidenza nel 2022, per aver superato i limiti massimi di spesa consentiti dal regolamento elettorale sia al primo turno sia al ballottaggio. Oltre a Petro, l'inchiesta include il direttore della campagna, il tesoriere e i revisori dei conti per "la presunta violazione del regime di finanziamento delle campagne elettorali". Tra gli argomenti convalidati dal Cne per avviare le indagini ci sono i contributi versati dal sindacato degli insegnanti pubblici e dei dipendenti Petroliferi, con i quali sarebbe stato omesso il pagamento di testimoni elettorali, propaganda elettorale e spese aeree, tra le altre voci. "Il colpo di Stato è iniziato", ha detto Petro nel commentare la decisione del Cne. Quotidiano.net - Colombia: Petro indagato per la campagna elettorale del 2022 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Consiglio nazionale(Cne) dellaha aperto un'indagine e sporto denuncia contro lache ha portato Gustavoalla presidenza nel, per aver superato i limiti massimi di spesa consentiti dal regolamentosia al primo turno sia al ballottaggio. Oltre a, l'inchiesta include il direttore della, il tesoriere e i revisori dei conti per "la presunta violazione del regime di finanziamento delle campagne elettorali". Tra gli argomenti convalidati dal Cne per avviare le indagini ci sono i contributi versati dal sindacato degli insegnanti pubblici e dei dipendentiliferi, con i quali sarebbe stato omesso il pagamento di testimoni elettorali, propagandae spese aeree, tra le altre voci. "Il colpo di Stato è iniziato", ha dettonel commentare la decisione del Cne.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pegasus in Colombia. Petro denuncia : «Comprato dalle destre» - «Come hanno fatto 11 milioni di dollari in contanti a uscire dal Paese e arrivare in Israele senza lasciare traccia?». A porre la domanda è il presidente colombiano Gustavo Petro, […] The post Pegasus in Colombia. Petro denuncia: «Comprato dalle destre» first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)

Colombia - il presidente Petro promulga la legge che vieta la corrida - L'articolo Colombia, il presidente Petro promulga la legge che vieta la corrida proviene da ILFOGLIETTONE.IT. (Ilfogliettone.it)