Clarissa Burt: “Mio padre violento, spinse mia madre giù dalle scale quando era incinta di me” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Clarissa Burt è stata la prima concorrente eliminata dal Grande Fratello. In un'intevista racconta la sua avventura all'interno della Casa, ricorda l'amore per Massimo Troisi e ritorna sulla sua infanzia: "Mio padre era violento, al punto che, nel 1977, ho preso mia mamma e mia sorella e siamo andate via". Fanpage.it - Clarissa Burt: “Mio padre violento, spinse mia madre giù dalle scale quando era incinta di me” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è stata la prima concorrente eliminata dal Grande Fratello. In un'intevista racconta la sua avventura all'interno della Casa, ricorda l'amore per Massimo Troisi e ritorna sulla sua infanzia: "Mioera, al punto che, nel 1977, ho preso mia mamma e mia sorella e siamo andate via".

Clarissa Burt picchiata dal padre : rivelazione ma fa gaffe al GF - Un momento di grande impatto emotivo che ha toccato profondamente telespettatori e coinquilini, ma che non è stato privo di critiche e controversie, specialmente per la gaffe dell'attrice nel sostenere che fosse la prima volta che ne parlava. L'attrice ha raccontato di come il padre non si ... (Tvpertutti.it)