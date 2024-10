.com - Ciclismo / Annuale pedalata Moie – Loreto – Moie

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Trentanni di attività ciclistica amatoriale ed iniziative socio culturali come l’incontro con gli studenti sulla sicurezza stradale in collaborazione con la Fondazione “Michele Scarponi Onlus”, 9 ottobre 2024 – L’associazione Ruota Libera- Fabio Manieri diha promosso domenica scorsa la classica. Partenza da Piazza Kennedy per i 50 km percorsi per arrivare nella piazza della Madonna a. Dopo la classica foto di rito, i ciclisti hanno effettuato una visita alla Basilica della Santa Casa, apprezzandole le peculiarità sia religiose che architettoniche. L’associazione presieduta da Danilo Galeotti ha ricordato nel 2023 il 30° anniversario della sua costituzione, nel corso di questi anni l’associazione moiarola ha organizzato non solo eventi sportivi, ma anche interessanti iniziative socio-culturali.