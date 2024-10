Chiuso per 20 giorni il bar che guadagnava vendendo palline di cocaina (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I clienti del bar entravano e uscivano velocemente dal locale, e questo viavai turbolento ha fatto insospettire gli agenti della polizia di stato che hanno sorpreso in flagranza di reato la titolare, una 27enne comasca, con 23 dosi di cocaina confezionate in palline dietro il bancone, pronte per Quicomo.it - Chiuso per 20 giorni il bar che guadagnava vendendo palline di cocaina Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I clienti del bar entravano e uscivano velocemente dal locale, e questo viavai turbolento ha fatto insospettire gli agenti della polizia di stato che hanno sorpreso in flagranza di reato la titolare, una 27enne comasca, con 23 dosi diconfezionate indietro il bancone, pronte per

