Chicago PD | Burgess fa finalmente il suo ritorno nel nuovo episodio in onda stasera negli stati uniti

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo quella che è sembrata l’attesa più lunga di sempre,tornanella nuova puntata diPD inquesta settimana! Come i fan ricorderanno, laha saltato i primi due episodi della stagione: il suo personaggio era infatti impegnato in una conferenza a New Orleans che l’ha tenuta in disparte all’inizio della stagione. I fan cominciavano a preoccuparsi di quando avrebbero rivisto la, ma l’attesa èfinita: questa settimana latornerà a far parte dell’Unità di Intelligence e lavorerà a un caso di rapina a mano armata che metterà alla prova Atwater in un modoed entusiasmante.