Gqitalia.it - Chi vince il Pallone d'Oro quest'anno, secondo un esperto

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), per la prima volta dal 2003, nella lista dei finalisti deld’Oro non ci sono né Lionel Messi né Cristiano Ronaldo. Si tratta di un cambio generazionale significativo, che spalanca le porte ai nuovi talenti, giovani e fortissimi, che mirano a scrivere nuove pagine nella storia del calcio dei prossimi anni. Chi sono i favoriti per ild'Oro 2024 Tanto per gli esperti quanto per i bookmakers, la lotta è tra tre giocatori: i madridisti Vinicius Junior e Jude Bellingham e il centrocampista del Manchester City Rodri. I primi due hfatto l'accoppiata campionato/Champions League, Rodri ha vinto la Premier League e l'Europeo con la Spagna, prima di infortunarsi gravemente al ginocchio a inizio stagione. Un guaio, però, che almeno teoricamente non dovrebbe incidere, dal momento che i votanti prenderin considerazione l'annata calcistica 2023/24.