Case fantasma e revisione catasto dopo Superbonus, ecco le novità (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Caccia alle Case fantasma con la Manovra ma soprattutto una revisione delle rendite catastali per chi ha usufruito del Superbonus con possibili effetti 'pesanti' in caso di abitazione non principale. Molti proprietari di immobili (e sono quasi 500 mila quelli che hanno goduto dei benefici del bonus) sono in allarme dopo le parole L'articolo Case fantasma e revisione catasto dopo Superbonus, ecco le novità proviene da Webmagazine24.

