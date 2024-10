“Casa a prima vista”, scoppia la polemica sui social: le richieste di Jacopo e Gaia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La puntata del 7 ottobre di “Casa a prima vista” ha lasciato il pubblico senza parole, con i protagonisti Jacopo e Gaia, gemelli di 23 anni di Frosinone, che hanno richiesto un attico o un appartamento ai piani alti nel quartiere Parioli, uno dei più esclusivi di Roma. Il loro budget? Ben 1,3 milioni di euro. La richiesta ha suscitato sorpresa, sia tra i tre agenti immobiliari Blasco, Nadia e Corrado, che dovevano soddisfarli, sia tra i telespettatori che hanato vivacemente sui social. Jacopo e Gaia a “Casa a prima vista”: richieste di lusso Il format di Real Time, che vede tre agenti immobiliari sfidarsi per trovare la Casa perfetta per i clienti, ha accolto la sfida di soddisfare le esigenti richieste dei due giovani. Urbanpost.it - “Casa a prima vista”, scoppia la polemica sui social: le richieste di Jacopo e Gaia Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La puntata del 7 ottobre di “” ha lasciato il pubblico senza parole, con i protagonisti, gemelli di 23 anni di Frosinone, che hanno richiesto un attico o un appartamento ai piani alti nel quartiere Parioli, uno dei più esclusivi di Roma. Il loro budget? Ben 1,3 milioni di euro. La richiesta ha suscitato sorpresa, sia tra i tre agenti immobiliari Blasco, Nadia e Corrado, che dovevano soddisfarli, sia tra i telespettatori che hanato vivacemente suia “”:di lusso Il format di Real Time, che vede tre agenti immobiliari sfidarsi per trovare laperfetta per i clienti, ha accolto la sfida di soddisfare le esigentidei due giovani.

Casa a Prima vista - sui social tutti impazziscono per i gemelli Jacopo e Gaia che cercano casa con un budget da oltre un milione di euro - Lei vorrebbe invece seguire le orme del padre, che è il team manager nel motociclismo. I due alla fine hanno scelto la casa dell’agente Nadia Mayer. twitter. com/x2aMP4fBlx— threshold – il napolitano fugoso (@heythreshold) October 7, 2024 “Il nostro budget è di 1. twitter. in doppio petto e kimono alle 10 di mattina per andare a vedere una casa… avrete pure 1. (Open.online)

“Attico a Roma - budget 1 - 3 milioni di euro”. Casa a prima vista : Jacopo e Gaia - 23 anni e pubblico incredulo - Gaia e Jacopo a Case a prima vista, pubblico scatenato “Voglio vedere dove vogliono arrivano”, ha detto Nadia Mayer mentre ascoltava le richieste dei due ragazzi. I due hanno chiesto almeno 150/200 metri quadrati in zona Parioli o Roma Nord in generale, due bagni, cucina con open space, cabina armadio e un ampio spazio esterno “dove ospitare i nostri amici”. (Thesocialpost.it)

Casa a prima vista - l'orrore su Jacopo e Gaia : "Ti permetti pure di dirlo?" - bufera sui gemellini milionari - 300. Critiche e polemiche a parte, la puntata con protagonisti i due gemelli ha stabilito un nuovo record su Real Time: è stata seguita da 894. A scatenare la polemica è stato il budget di acquisto: al massimo 1. Studio giurisprudenza perché voglio fare l'avvocato o il magistrato e voglio arrivare ai miei obiettivi”. (Liberoquotidiano.it)