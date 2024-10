Casa a prima vista i gemelli Jacopo e Gaia di soli 23 anni cercano un attico ai Parioli con un budget di 13 milioni

Casa a prima vista, i gemelli Jacopo e Gaia di soli 23 anni cercano un attico ai Parioli con un budget di 1,3 milioni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chi sono i gemelli Jacopo e Gaia di 23 anni che cercavano attico ai Parioli con un budget di 1,3 milioni a Casa a prima vista L'articolo Casa a prima vista, i gemelli Jacopo e Gaia di soli 23 anni cercano un attico ai Parioli con un budget di 1,3 milioni proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Casa a prima vista, i gemelli Jacopo e Gaia di soli 23 anni cercano un attico ai Parioli con un budget di 1,3 milioni Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chi sono idi 23che cercavanoaicon undi 1,3L'articolo, idi23unaicon undi 1,3proviene da Novella 2000.

Casa a Prima vista - chi sono (davvero) i gemelli : hanno 23 anni - ma già un milione di euro - Due gemelli di Frosinone protagonisti nell’ultima puntata di Casa a Prima Vista, programma di successo in onda su Real Time. Nell’ultimo episodio andato in onda ieri, 7 ottobre, Gaia e Jacopo, due fratelli gemelli di 23 anni, hanno chiesto aiuto per trovare casa a Roma agli agenti immobiliari... (Today.it)

Casa a prima vista - Jacopo e Gaia? "Un regalo imbarazzante dopo il salasso" - scoppia la polemica - Vince l'agente che nel rapporto qualità-prezzo lo convince di più. In effetti. E sui social diventa una gara tra aspiranti architetti, geometri, designer, muratori e arredatori della porta accanto. L'immobiliare-mania in tv è esplosa ormai da parecchi anni, e ne è la prova il successo in tempi sospetti della compianta Paola Marella con i suoi Vendo casa disperatamente e Compro casa ... (Liberoquotidiano.it)

“Casa a prima vista” - scoppia la polemica sui social : le richieste di Jacopo e Gaia - La loro ricerca era molto specifica: un immobile di almeno 150-200 metri quadrati, con due bagni, una cucina open space, una cabina armadio e un ampio spazio esterno per ospitare gli amici. Studenti universitari a Roma – lui iscritto a Giurisprudenza, lei a Lingue – Jacopo e Gaia hanno spiegato di voler una casa che li faccia evitare i continui spostamenti tra Frosinone e la capitale. (Urbanpost.it)