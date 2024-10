Carabiniere appena laureato sventa una rapina a Roma, ladro inseguito e arrestato: aveva con sé 5mila dollari (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Poche ore dopo aver discusso la propria tesi di laurea, un Carabiniere ha sventato una rapina in centro a Roma Notizie.virgilio.it - Carabiniere appena laureato sventa una rapina a Roma, ladro inseguito e arrestato: aveva con sé 5mila dollari Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Poche ore dopo aver discusso la propria tesi di laurea, unhato unain centro a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - dopo tesi laurea carabiniere insegue e ferma rapinatore a Monti - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli” Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma Sanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureati A Pompei scoperto affresco con la guerra di Troia Vinitaly, Pallini: ‘c’è richiesta vino ... (Webmagazine24.it)

Carabiniere si laurea e poco dopo sventa una rapina : rincorre il ladro con la corona d’alloro in testa - 000 dollari in contanti appartenenti al turista. I ladri sono immediatamente fuggiti a piedi, ma il giovane carabiniere non ha esitato un attimo: si è lanciato all’inseguimento dei malviventi, riuscendo a bloccare uno di loro. Il maggiore Roberto Martina, comandante della compagnia Roma Centro, ha espresso il suo orgoglio per il gesto del giovane carabiniere, elogiando il suo senso del dovere ... (Thesocialpost.it)

Roma - dopo tesi laurea carabiniere insegue e ferma rapinatore a Monti - Protagonista un carabiniere in servizio alla compagnia Roma Centro che ieri mattina, dopo aver discusso la tesi in Scienze giuridiche in un auditorium al quartiere Salario, per festeggiare si […]. Dopo aver appena superato la tesi di laurea con il voto di 110 sventa una rapina a danno di un turista in pieno centro nella Capitale. (Sbircialanotizia.it)