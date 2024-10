Campionato di serie C di pesca al Colpo Latina: i vincitori (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Priverno – Domenica 6 ottobre si è concluso il Campionato di serie C di pesca al Colpo Latina. Come di consueto il Campionato si è svolto in quattro prove. Le squadre iscritte al provinciale hanno chiuso il Campionato sul campo gara del fiume Amaseno nel comune Priverno in una giornata magnifica. Tornado alla gara a squadre, questa quarta prova ha visto la vittoria della forte squadra Fishmakers Team ASD (Tubertini) con 11½ penalità, seconda è giunta Lenza Pontina Aprilia A.S.D. con 17 penalità e terza pescatori Priverno A.S.D. con 19 penalità. Il pescato è stato mediocre a causa dell’abbassamento del livello del fiume. A livello individuale, la gara è stata vinta da Noce Stefano Lenza Pontina Aprilia A.S.D con kg 2840, al secondo posto Della Valle Marcello Fishmakers Team (Tubertini) con kg. 2. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Priverno – Domenica 6 ottobre si è concluso ildiC dial. Come di consueto ilsi è svolto in quattro prove. Le squadre iscritte al provinciale hanno chiuso ilsul campo gara del fiume Amaseno nel comune Priverno in una giornata magnifica. Tornado alla gara a squadre, questa quarta prova ha visto la vittoria della forte squadra Fishmakers Team ASD (Tubertini) con 11½ penalità, seconda è giunta Lenza Pontina Aprilia A.S.D. con 17 penalità e terzatori Priverno A.S.D. con 19 penalità. Ilto è stato mediocre a causa dell’abbassamento del livello del fiume. A livello individuale, la gara è stata vinta da Noce Stefano Lenza Pontina Aprilia A.S.D con kg 2840, al secondo posto Della Valle Marcello Fishmakers Team (Tubertini) con kg. 2.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie A3 - Murabito da casa Domotek : "Reggio è sorprendente e sarà un bel campionato" - Edoardo Murabito, vent’anni, di Ostia, partito dal Santa Monica Ostia, l’introduzione a una bella storia, ancora tutta da scrivere, ma con le prime pagine che lasciano presagire nitidamente un epilogo roseo. Ha già giocato in A3, e non vede l’ora di fare bene per la Domotek, a partire... (Reggiotoday.it)

Infortuni Serie A - Paolo Mariani : «Allarme nel campionato italiano? Ora vi spiego la situazione» - ALLARME INFORTUNIO – «Non c’è un allarme infortuni, ma bisogna avere un parametro […]. Infortuni Serie A, il professor Pier Paolo Mariani ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’argomento in questione Il professor Pier Paolo Mariani, chirurgo ortopedico della clinica Villa Stuart che ha operato molti calciatori in Serie A, analizza gli infortuni nel calcio al Messaggero. (Calcionews24.com)

Campionato maschile Serie A Elite di Rugby : Petrarca Rugby vs Sitav Rugby Lyons Piacenza - Inizia finalmente il Campionato di Rugby Serie A Elite 2024/2025, con la prima partita casalinga della Regular Season. Il Petrarca Rugby incontra a Padova sabato 12 ottobre 2024 alle ore 16 sempre allo Stadio M. Geremia, in via G. Gozzano, 64 - Zona Guizza - Padova il SITAV Rugby Lyons Piacenza... (Padovaoggi.it)