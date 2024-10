Calcio: Terza categoria. Il Bargecchia vince il derby contro lo Stiava (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Campionato di Terza categoria che inizia al meglio per Bargecchia, Lido di Camaiore, SalaVetitia Seravezza FC e Sporting Forte dei Marmi: tutte vincenti nella prima giornata. Sconfitte invece le altre quattro versiliesi Stiava, Montagna Seravezzina, Sporting Marina e Retignano. Girone B di Lucca. Il match-clou di sabato era a “Le Colline“ dove c’era il derby massarosese Bargecchia-Stiava. Gli ospiti gialloblù di Davide Ricci sbloccano subito la sfida col rigore di Matteo Bertilotti ma i collinari ribaltano il punteggio già prima dell’intervallo grazie alle reti di Samuele Simoni e di Francesco Lo Monaco (autore di una pregevole zampata aerea che supera il portiere Barsi in pallonetto verso l’angolino opposto). Nella ripresa poi ci pensa il subentrato Michael Del Carlo a definire il punteggio sul 3-1 per il Bargecchia di ’Pippo’ Piana. Sport.quotidiano.net - Calcio: Terza categoria. Il Bargecchia vince il derby contro lo Stiava Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Campionato diche inizia al meglio per, Lido di Camaiore, SalaVetitia Seravezza FC e Sporting Forte dei Marmi: tuttenti nella prima giornata. Sconfitte invece le altre quattro versiliesi, Montagna Seravezzina, Sporting Marina e Retignano. Girone B di Lucca. Il match-clou di sabato era a “Le Colline“ dove c’era ilmassarosese. Gli ospiti gialloblù di Davide Ricci sbloccano subito la sfida col rigore di Matteo Bertilotti ma i collinari ribaltano il punteggio già prima dell’intervallo grazie alle reti di Samuele Simoni e di Francesco Lo Monaco (autore di una pregevole zampata aerea che supera il portiere Barsi in pallonetto verso l’angolino opposto). Nella ripresa poi ci pensa il subentrato Michael Del Carlo a definire il punteggio sul 3-1 per ildi ’Pippo’ Piana.

