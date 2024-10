Calcio: Spagna. De La Fuente "Campione d'Europa ma senza contratto" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Ho sempre sentito il sostegno della Federazione", dice il ct degli iberici MADRID (Spagna) - Luis De La Fuente si dice sereno, calmo, fiducioso. Allo stesso tempo, però, non fa nulla per non attirare l'attenzione su quella che ritiene una situazione paradossale. In un'intervista rilasciata al progr Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Spagna. De La Fuente "Campione d'Europa ma senza contratto" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Ho sempre sentito il sostegno della Federazione", dice il ct degli iberici MADRID () - Luis De Lasi dice sereno, calmo, fiducioso. Allo stesso tempo, però, non fa nulla per non attirare l'attenzione su quella che ritiene una situazione paradossale. In un'intervista rilasciata al progr

Spagna - de la Fuente : “Non è normale che un campione d’Europa sia senza contratto” - The post Spagna, de la Fuente: “Non è normale che un campione d’Europa sia senza contratto” appeared first on SportFace. Non so se sia mai successo nella storia: ho le stesse condizioni di quando mi hanno promosso dall’Under 21“. Ho avuto offerte come è normale che sia, quello che non è normale è l’attuale situazione. (Sportface.it)

Nations League - Spagna : De La Fuente perde Nico Williams - Si è poi unito alla Nazionale, ma si è trovato costretto ad alzare bandiera bianca. La Spagna di Luis De La Fuente perde anche Nico Williams. La Spagna affronterà la Danimarca sabato e la Serbia tre giorni dopo. The post Nations League, Spagna: De La Fuente perde Nico Williams appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Serbia-Spagna 0-0 - De La Fuente mastica amaro : “Rigore chiarissimo - ho chiesto di andare al Var” - Joselu mi dice che è netto. E poi c’è stata la fatica enorme nel ritiro pre-Serbia. “Il rigore? Devo rivederlo in tv. La richiesta è sempre altissima e il percorso è molto lungo”. E su cosa è andato storto a Belgrado: “È normale a questo punto della stagione la mancanza di ritmo. Quello che avevo chiesto era che si andasse al VAR. (Sportface.it)