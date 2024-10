Blitz con le spranghe al presidio dei lavoratori in sciopero: 4 feriti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CARMIGNANO – Grave episodio ai danni di lavoratori in sciopero nella serata dell’8 ottobre a Seano, in provincia di Prato, al presidio della pelletteria Lin Weidong, dove i dipendenti, per la gran parte stranieri, sono in sciopero per chiedere contratti regolari. Ignoti, armati di spranghe di ferro, secondo le prime ricostruzioni, hanno aggredito il picchetto di lavoratori di fronte allo stabilimento. Il bilancio è di quattro feriti, tutti condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Santo Stefano. A lanciare l’allarme ‘squadrismo’ è uno degli aggrediti, Luca Toscano, coorsinatore del sindacato Sudd Cobas. “Vigliacchi con spranghe di ferro – scrive sui social del sindacato – hanno aggredito il turno di guardia. Ci siamo difesi come possibile, ma abbiamo 4 feriti. Gli infami sono andato via urlando: la prossima volta vi spariamo“. Corrieretoscano.it - Blitz con le spranghe al presidio dei lavoratori in sciopero: 4 feriti Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CARMIGNANO – Grave episodio ai danni diinnella serata dell’8 ottobre a Seano, in provincia di Prato, aldella pelletteria Lin Weidong, dove i dipendenti, per la gran parte stranieri, sono inper chiedere contratti regolari. Ignoti, armati didi ferro, secondo le prime ricostruzioni, hanno aggredito il picchetto didi fronte allo stabilimento. Il bilancio è di quattro, tutti condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Santo Stefano. A lanciare l’allarme ‘squadrismo’ è uno degli aggrediti, Luca Toscano, coorsinatore del sindacato Sudd Cobas. “Vigliacchi condi ferro – scrive sui social del sindacato – hanno aggredito il turno di guardia. Ci siamo difesi come possibile, ma abbiamo 4. Gli infami sono andato via urlando: la prossima volta vi spariamo“.

