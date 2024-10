Biden-Netanyahu, telefonata top secret. Casa Bianca: “E’ stata diretta e produttiva” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Resta top secret il contenuto della telefonata avvenuta oggi tra Joe Biden e Benjamin Netanyahu sulla guerra di Israele e l'escalation militare in Medio Oriente. La conversazione è durata 30 minuti ed è stata "diretta e produttiva", ha fatto sapere la portavoce della Casa Bianca Karin Jean-Pierre in un briefing con i giornalisti. Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Resta topil contenuto dellaavvenuta oggi tra Joee Benjaminsulla guerra di Israele e l'escalation militare in Medio Oriente. La conversazione è durata 30 minuti ed è", ha fatto sapere la portavoce dellaKarin Jean-Pierre in un briefing con i giornalisti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Netanyahu sente Biden : "Decisa la risposta all'Iran". Gallant : "Sarà sorprendente e letale" - Settimane in cui la tensione tra i due leader non ha fatto che salire, con il presidente americano spesso colto di sorpresa dalle iniziative del premier israeliano, compresa quella di ordinare l’. . Benyamin Netanyahu ha deciso come (e quando) punire l’ Iran per l’ attacco missilistico del primo ottobre contro Israele. (Gazzettadelsud.it)

Israele-Usa - telefonata Biden-Netanyahu. Tra i temi l’attacco all’Iran - È durata circa 50 minuti la telefonata tra Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Biden. Tra i temi l’attacco all’Iran. Servizio di Alessandra Buzzetti The post Israele-Usa, telefonata Biden-Netanyahu. Tra i temi l’attacco all’Iran first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Israele-Hezbollah - è battaglia in Libano. Due morti per i razzi nello Stato ebraico. Attesa per il colloquio Biden-Netanyahu sull’Iran - Nel sud del Libano intanto ci sarebbero stati nelle scorse ore nuovi scontri diretti tra truppe Idf e miliziani di Hezbollah, all’altezza della località di Meis-el-Jabal. La risposta all’Iran e la telefonata Biden-Netanyahu Sul fronte regionale più ampio intanto si attende ancora di capire in che tempi e modi Israele progetta di dare l’annunciata risposta al massiccio lancio di missili ... (Open.online)