“Bella Ciao” e pugni chiusi contro Orban, Metsola gela gli eurodeputati rossi: “Non siete all’Eurovision” (video) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pagliacciata rossa con tanto di pugni chiusi e Bella Ciao intonata dagli eurodeputati della sinistra al termine dell’intervento del primo Ministro ungherese Viktor Orban al Parlamento Europeo. Gli esponenti di The Left, si sono alzati e hanno cantato Bella Ciao, seguiti poco dopo dai Verdi e dai Socialisti. Una intemperanza grottesca che la presidente del Parlamento Roberta Metsola ha interrotto sul filo dell’ironia: “Qui non siamo all’Eurovision. Così sembra più la Casa di Carta, rispettiamo la dignità di quest’Aula”. I riferimenti pop erano appunto alla colonna sonora della serie tv spagnola, che è infatti “Bella Ciao”. E al festival europeo della canzone. Secoloditalia.it - “Bella Ciao” e pugni chiusi contro Orban, Metsola gela gli eurodeputati rossi: “Non siete all’Eurovision” (video) Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pagliacciata rossa con tanto diintonata daglidella sinistra al termine dell’intervento del primo Ministro ungherese Viktoral Parlamento Europeo. Gli esponenti di The Left, si sono alzati e hanno cantato, seguiti poco dopo dai Verdi e dai Socialisti. Una intemperanza grottesca che la presidente del Parlamento Robertaha interrotto sul filo dell’ironia: “Qui non siamo. Così sembra più la Casa di Carta, rispettiamo la dignità di quest’Aula”. I riferimenti pop erano appunto alla colonna sonora della serie tv spagnola, che è infatti “”. E al festival europeo della canzone.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ue - sinistre cantano “Bella ciao” dopo l’intervento di Orban in plenaria - Al termine dell’intervento del premier ungherese Viktor Orban in plenaria, gli eurodeputati di ‘The Left‘, a cui si sono aggiunti Verdi e socialisti hanno intonato un coro “Bella ciao”. . “Non siamo all’Eurovision, sembra la Casa de Papel“, ha commentato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. (Lapresse.it)

La sinistra fa il pugno chiuso e canta Bella Ciao al Parlamento Ue. Metsola : "Non è l'Eurovision" - Il gruppo The Left fa partire il coro rosso dopo il discorso di Orban in plenaria: "La lotta antifascista è essenziale". La presidente dell'Aula replica: "Sembra la Casa de Papel". (Ilgiornale.it)

Viktor Orban interviene al Parlamento europeo - la Sinistra risponde cantando Bella ciao : il video - Continua a leggere . Dopo il suo primo intervento, dai seggi della Sinistra è partito un coro di "Bella ciao" in segno di contestazione. A parlare è stato il premier ungherese, Viktor Orbán. Al Parlamento europeo, la sessione plenaria di oggi è dedicata alla presentazione del programma dell'Ungheria in quanto presidente del Consiglio dell'Unione europea. (Fanpage.it)