Oasport.it - Baseball, il progetto Los Angeles 2028 e l’Italia che vuole rilanciarsi con un programma ad ampio raggio

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da diverso tempo negli ambienti delitaliano si parla di una lunga scadenza. Si tratta del Club Italia LA28: come dice il nome stesso, questo piano mira a portare il team azzurro, nel giro di quattro anni, a poter disputare le Olimpiadi di Losnel. Va ricordato che l’ultima volta in cui la squadra azzurra si è qualificata per la rassegna a cinque cerchi è legata ad Atene 2004. Poi, tra la mancata Pechino 2008, l’uscita die softball e il rientro con torneo di qualificazione fallito proprio nel nostro Paese e infine nuova esclusione a Parigi 2024, altro periodo che di olimpico ha avuto decisamente poco.